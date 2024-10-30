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Sebze değil ilaç! "Yeşil elmas" tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

Vücuda pek çok faydası ulunan sebzeler vatandaş tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak aralarında bir tanesi var ki sebze değil vücuda adeta ilaç gibi geliyor. Bağırsaktan, karaciğere, tansiyondan kadar pek çok yararı bulunan "yeşil elmas" zayıflamak isteyenlerinde bir numaralı tercihi. Diyetisyenlerinde sıklıkla önerdiği mucizevi sebze kansere dahi iyi geliyor. Üstelik faydaları saymakla bitmeyen "yeşil elmas"ın tüketim vakti geldi. Ancak satın alırken ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var...

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2024 00:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:35
Sebze değil ilaç! Yeşil elmas tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

Çeşit çeşit faydaları ile yiyenin şifa bulduğu "yeşil elmas" tezgahlara indi. Vücut için resmen ilaç görevi gören bu sebzenin faydalarını duyunca hemen almak ve tüketmek isteyeceksiniz. Görünüş olarak basit bir sebze gibi dursa da vücut sağlığı için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Sebze değil ilaç! Yeşil elmas tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

Karaciğerden, safra kesesine, böbreklerden ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına kadar birçok şeye faydası olan olan bu sebze içindeki bir tür nişasta olan insülin sebebiyle kandaki şeker düzeyinin düşürülmesine de yardımcı oluyor.

Sebze değil ilaç! Yeşil elmas tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

Zengin tarım potansiyeli ve lezzetli ürünleriyle öne çıkan bir olan Aydın'ın Gölhisar Mahallesi enginarlarıyla dikkat çekiyor. Aydın'ın enginar üretimi, hem yerel ekonomiye katkı sağlarken, hem de sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Bu yıl, enginar sezonunun başlamasıyla birlikte hasat edilen taze filizler pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Sebze değil ilaç! Yeşil elmas tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

VAKTİ GELDİ FAYDASINI DUYAN ALMAK İÇİN KOŞTU

Aydın'da enginar sezonunun her yıl Ağustos'un 20'sinden itibaren başladığını belirten enginar üreticisi Sedat Çetin, "Hasat dönemi Ekim sonu Kasım başı gibi başlıyor ve bu süreç Haziran'a kadar devam ediyor. Şu anda pazarlarımızda filiz enginar olarak adlandırdığımız taze ürünler bulunuyor. Bu enginarlar, hem lezzetleriyle hem de sağlık yararlarıyla dikkat çekiyor." dedi ve şöyle devam etti:

Sebze değil ilaç! Yeşil elmas tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

"Son yıllarda sağlıklı beslenme konusunda artan bilinç ile birlikte tüketiciler organik ve doğal ürünlere yöneliyor. Bu da bizim gibi yerel üreticilerin işini kolaylaştırıyor. Popülaritesi artan enginar, hem sağlıklı bir sebze hem de lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. "