30 Ekim 2024, Çarşamba
Sebze değil ilaç! "Yeşil elmas" tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor
Vücuda pek çok faydası ulunan sebzeler vatandaş tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak aralarında bir tanesi var ki sebze değil vücuda adeta ilaç gibi geliyor. Bağırsaktan, karaciğere, tansiyondan kadar pek çok yararı bulunan "yeşil elmas" zayıflamak isteyenlerinde bir numaralı tercihi. Diyetisyenlerinde sıklıkla önerdiği mucizevi sebze kansere dahi iyi geliyor. Üstelik faydaları saymakla bitmeyen "yeşil elmas"ın tüketim vakti geldi. Ancak satın alırken ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var...
Giriş Tarihi: 30.10.2024 00:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:35