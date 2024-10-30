Sebze değil ilaç! "Yeşil elmas" tezgaha indi: Faydasını duyan kapış kapış alıyor, yiyen şifa buluyor

VAKTİ GELDİ FAYDASINI DUYAN ALMAK İÇİN KOŞTU

Aydın'da enginar sezonunun her yıl Ağustos'un 20'sinden itibaren başladığını belirten enginar üreticisi Sedat Çetin, "Hasat dönemi Ekim sonu Kasım başı gibi başlıyor ve bu süreç Haziran'a kadar devam ediyor. Şu anda pazarlarımızda filiz enginar olarak adlandırdığımız taze ürünler bulunuyor. Bu enginarlar, hem lezzetleriyle hem de sağlık yararlarıyla dikkat çekiyor." dedi ve şöyle devam etti: