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SATIR ARASI - İsrail nükleer tesisleri mi vuracak?

SATIR ARASI - İsrail nükleer tesisleri mi vuracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 05:22
A Haber’de 5 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; " İsrail'in hedefi nükleer felaket mi? İsrail 5 ülkeye birden mi saldıracak? Tarhan'da hedef Hameney'mi olacak? İsrail İran'ı bu gece mi vuracak? İsrail nükleer tesisleri mi vuracak?" sorularına yanıt arandı...
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