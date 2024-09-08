A Haber’de 7 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; Teğmenler neden kılıç çekti, mesaj kime? “Kılıçlı yemin” tartışmasının aslı ne? Batı Şeria’da “Gazze senaryosu” mu? Netanyahu’nun “süresiz işgal” planı mı? İsrailliler niçin sokakta, amaç ne? Mısır- Gazze sınırında ne oluyor? Trilyon dolarlık gazın rotası ne olacak? Akdeniz ortalığının kazanımı ne olacak? Denizlerde hakimiyet nasıl sağlanıyor?” sorularına yanıt arandı.

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