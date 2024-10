Say bir konser sonrası sevgilisi Aslıhan And için "Aslıhan And 'istisnai' bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ve sihri ile çok etkiliyor. Çok homojen ve bütünlüğü sağlamış iyi bir düo (ikili) oluşturduk. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum" dedi.