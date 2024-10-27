27 Ekim 2024, Pazar
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SATIR ARASI - İran'ın misillemesi bu gece mi?

SATIR ARASI - İran'ın misillemesi bu gece mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 03:19
A Haber’de 26 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "İsrail daha "Büyük saldırı" bailatacak mı? 3,5 saatlik İsrail misillemesinde ne oldu? İran'ın misillemesi bu gece mi? Orta Doğu alev alev: Bu gece ne olur? Rusya-Çin İran'ın yanında mı, değil mi? Orta Doğu denkleminde Rusya Çin nerede?" sorularına yanıt arandı.
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