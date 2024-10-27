SATIR ARASI - İran'ın misillemesi bu gece mi?

A Haber’de 26 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "İsrail daha "Büyük saldırı" bailatacak mı? 3,5 saatlik İsrail misillemesinde ne oldu? İran'ın misillemesi bu gece mi? Orta Doğu alev alev: Bu gece ne olur? Rusya-Çin İran'ın yanında mı, değil mi? Orta Doğu denkleminde Rusya Çin nerede?" sorularına yanıt arandı.