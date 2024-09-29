SATIR ARASI - Nasrallah'ın yerini kim sızdırdı?

A Haber’de 28 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan Merve Tepe ile SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "Sıcak bölge Lübnan: Sahada neler oluyor? İsrail'in bir sonraki hedefi kim? Sıradaki "domino taşı" Hameney ve Esad mı? İsrail Hizbullah hakkında ne dedi? Nasrallah'ı kim uyarmıştı? Nasrallah'ın yerini kim sızdırdı? Netanyahu işgal edeceklerini gösterdi mi? Ortadoğu'da "yeni harita" oluşacak mı? İsrail'in amacı tüm Ortadoğu'yu işgal mi? Netanyahu'nun harita oyunu ne?" sorularına yanıt arandı...