SATIR ARASI - İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi?

A Haber’de 12 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "İran Beyrut ziyaretleriyle ne mesaj verdi? CENTOM'un İsrail paylaşımının anlamı ne? ABD ordusundan "Emrinizdeyiz" mesajı mı? Siyonizm terörü bölgeyi nasıl esir aldı? O petrol tesisleri hedefte mi? İsrail dünya ekonomisini mi bombalayacak? İsrail petrol tesislerini vurursa ne olur? İran İsrail'e ne şekilde saldıracak? İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi? sorularına yanıt arandı.