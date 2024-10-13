13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Satır Arası Videoları
SATIR ARASI - İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi?

SATIR ARASI - İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 05:32
Güncelleme:13.10.2024 05:34
A Haber’de 12 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "İran Beyrut ziyaretleriyle ne mesaj verdi? CENTOM'un İsrail paylaşımının anlamı ne? ABD ordusundan "Emrinizdeyiz" mesajı mı? Siyonizm terörü bölgeyi nasıl esir aldı? O petrol tesisleri hedefte mi? İsrail dünya ekonomisini mi bombalayacak? İsrail petrol tesislerini vurursa ne olur? İran İsrail'e ne şekilde saldıracak? İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi? sorularına yanıt arandı.
İsrail’i ayakta tutan güç ABD’mi?
İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi?
İsrail nükleer tesisleri mi vuracak?
İsrail nükleer tesisleri mi vuracak?
Nasrallah’ın yerini kim sızdırdı?
Nasrallah'ın yerini kim sızdırdı?
İsrail İran’ı savaşa mı çekmek istiyor?
İsrail İran'ı savaşa mı çekmek istiyor?
Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?
Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?
Netanyahu’nun süresiz işgal planı mı?
Netanyahu’nun “süresiz işgal” planı mı?
Batı Şeria’yı parçalama planı mı?
Batı Şeria’yı parçalama planı mı?
ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı?
ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı?
Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu’da?
Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu'da?
Türkiye’deki yangınlarda son durum ne?
Türkiye'deki yangınlarda son durum ne?
Orta Doğu’da kim, kime misilleme yapacak?
Orta Doğu'da kim, kime misilleme yapacak?
İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?
İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?
Daha Fazla Video Göster