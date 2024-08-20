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Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu'da?

Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu'da?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 01:11
Güncelleme:20.08.2024 01:12
A Haber’de 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü yayınlanan Satır Arası programında "Tansiyon yüksek. Namlulular İsrail'e döndü, Hamas Tel Aviv'i bombaladı gözler İran'da, Lübnan'ın stratejik noktası Bekaa vuruldu, İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı, İsrail Hizbullah'ın silah deposunu vurdu, Netanyahu "Daha fazla katliam" mı istiyor?, İsrail'in "haritadan silme planı" mı?, "Büyük savaş" pamuk ipliğine mi bağlı?, İran İsrail'i ummadığı yerden mi vuracak?, Ateşkes isteği ABD için göstermelik mi?, Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu'da? ABD bölgde kim karşı yığınak yapıyor?, İsrail'den havada saldırı tatbikatı, ABD: İsrail'i korumak için hazırız" sorularına yanıt arandı.
Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu’da?
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