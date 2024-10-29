29 Ekim 2024, Salı
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı'nda Bahçeli ile sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Küçük bir kız çocuğunun isteğini kırmayarak fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. İşte programdan kareler...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:06