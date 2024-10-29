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Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı'nda Bahçeli ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Küçük bir kız çocuğunun isteğini kırmayarak fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. İşte programdan kareler...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:06
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda Bahçeli ile sohbet etti

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılına özel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "29 Ekim Özel" programı resepsiyonuna katıldı.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda Bahçeli ile sohbet etti

Külliye'deki 29 Ekim programında Diyanet İşleri Ali Erbaş da katıldı. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda Bahçeli ile sohbet etti

Erdoğan, Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programın'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda Bahçeli ile sohbet etti

Konuşmasına Cumhuriyetin ilanının 101. yılını kutlayarak başlayan Erdoğan, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklalin ve istikbalin inşasında emeği, katkısı olan kahramanların her birini saygıyla andı. Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak tescillemek için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gazileri rahmetle anıyorum. Bugün de ister üniformalı, ister TUSAŞ'ta olduğu gibi üniformasız olsun milletimizin huzuru ve devletimizin bekası uğrunda hayatları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda Bahçeli ile sohbet etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen töene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.