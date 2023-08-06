Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?

A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 05 Ağustos 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, Sarıgül’ü Kılıçdaroğlu mu konuşturuyor? Özgür Özel hangi göreve talip? İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı? CHP’de yeniden “Sarıgül” faktörü mü? CHP lideri tartışmanın neresinde? Her parti kendi adayını çıkarırsa ne olur?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz