A Haber’de 2 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "ABD-Rusya hattı pimi çekilmiş bomba gibi!, 6 gün sonra nükleer savaş mı?, Dehşet senaryosu: ABD-Rusya nükleer savaşı, ABD Rusya'yı vurursa Rusya Avrupa'yı yakar mı?, Trump'mı bitecek Putin mi?, ABD nükleer denizaltısı menzili ne?, Trump'ın gizli silahı: O denizaltılarında ne var?, Trump nükleer denizaltıları nereye gönderdi?, Putin Küba'dan Amerika'yı bombalar mı?, Dünya büyük bir savaşa mı hazırlanıyor?" sorularına yanıt arandı.