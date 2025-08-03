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Putin Küba’dan Amerika’yı bombalar mı?

Putin Küba'dan Amerika'yı bombalar mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.08.2025 04:21
Güncelleme:03.08.2025 04:21
A Haber’de 2 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "ABD-Rusya hattı pimi çekilmiş bomba gibi!, 6 gün sonra nükleer savaş mı?, Dehşet senaryosu: ABD-Rusya nükleer savaşı, ABD Rusya'yı vurursa Rusya Avrupa'yı yakar mı?, Trump'mı bitecek Putin mi?, ABD nükleer denizaltısı menzili ne?, Trump'ın gizli silahı: O denizaltılarında ne var?, Trump nükleer denizaltıları nereye gönderdi?, Putin Küba'dan Amerika'yı bombalar mı?, Dünya büyük bir savaşa mı hazırlanıyor?" sorularına yanıt arandı.
Putin Küba’dan Amerika’yı bombalar mı?
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