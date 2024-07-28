A Haber’de 27 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programınde gündeme dair merak edilen; “İsrail’i Golan’da kim nasıl vurdu? Hedef Dürziler mi Hizbullah mı? Dünya alarmda İsrail Lübnan savaşı mı? İsrail’den “sahte bayrak” saldırısı mı? Golan saldırısı İran’da nasıl yankılandı? 18 yıl sonra İsrail- Hizbullah savaşı mı? İsrail- Lübnan sınırında neler yaşanıyor?” sorularına yanıt arandı.

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