10 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Satır Arası Videoları İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?

İslam dünyası Gazze için ne yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2025 04:10
A Haber’de 9 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü, İsrail neden şimdi işgal kararı aldı?, İslam dünyası Gazze için ne yapacak?, 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?, İsrail neden işgal kararı aldı?, Gazze'ye kim nasıl sahip çıkacak?, İstanbul bu gece Gazze için ayakta, Tarihi an: İstanbul Gazze'ye umut ışığı oluyor, İstanbul'dan dünyaya ne mesaj verildi?, Trump eski Rus toprağında Putin'e ne diyecek?, Alaska buluşmasının sonuçları ne olacak?, Avrupa haritasını yeniden mi çizecekler?" sorularına yanıt arandı.
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
Putin Küba’dan Amerika’yı bombalar mı?
Putin Küba'dan Amerika'yı bombalar mı?
Bursa’da 2 ilçe alev ablukasında
Bursa'da 2 ilçe alev ablukasında
İsrail o Dürzileri ağır silahlarla donattı
İsrail o Dürzileri ağır silahlarla donattı
Terörsüz Türkiyede sıradaki adım ne?
"Terörsüz Türkiye"de sıradaki adım ne?
CHP bir darbe girişimi mi istiyor?
CHP bir darbe girişimi mi istiyor?
Türkiye’nin stratejik silah sistemleri neler?
Türkiye'nin stratejik silah sistemleri neler?
ABD-İsrail’in İran’ı yıkma planı ne?
ABD-İsrail'in İran'ı yıkma planı ne?
İsrail: En üst düzey alarm durumundayız
İsrail: En üst düzey alarm durumundayız
Starmer askeri kamuflajı çekti: Savaşa hazırız
Starmer askeri kamuflajı çekti: Savaşa hazırız
İBB merkezli yolsuzluğun boyutu ne?
İBB merkezli yolsuzluğun boyutu ne?
Suriye’ye Çelik Kubbe mi kurulacak?
Suriye'ye Çelik Kubbe mi kurulacak?
Daha Fazla Video Göster