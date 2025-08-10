A Haber’de 9 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü, İsrail neden şimdi işgal kararı aldı?, İslam dünyası Gazze için ne yapacak?, 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?, İsrail neden işgal kararı aldı?, Gazze'ye kim nasıl sahip çıkacak?, İstanbul bu gece Gazze için ayakta, Tarihi an: İstanbul Gazze'ye umut ışığı oluyor, İstanbul'dan dünyaya ne mesaj verildi?, Trump eski Rus toprağında Putin'e ne diyecek?, Alaska buluşmasının sonuçları ne olacak?, Avrupa haritasını yeniden mi çizecekler?" sorularına yanıt arandı.