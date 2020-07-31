O eli kanlı PKK'nın son bebek kurbanıydı. Henüz 11 aylıkken annesiyle birlikte hunharca katledildi. Daha süt kokuyordu Bedirhan bebek... Ondan geriye babasının koklamaya doyamadığı yastığı, evde oynarken çekilen videosu ve bebek katili PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği aracın fotoğrafı kaldı. Annesiyle birlikte şehit olan Bedirhan bebeğin anısına hazırladığımız porte haberimiz.