29 Eylül 2024, Pazar
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Hasan Nasrallah kimdir? | PORTRE
32 yıl boyunca Hizbullah'ı kontrollerin ötesinde Orta Doğu'da dengeleri yönetilen bir lider olarak geldi. Nasrallah, Hizbullah'ı İsrail'e karşı güçlü bir askeri güç haline getirirken, İran'ın desteğiyle Lübnan'da siyasi bir otorite oluştu. Ömrü sığınaklarda geçen Nasrallah, İsrail'n saldırısı ile yine bir sığınakta öldü. İşte Hasan Nasrallah'ın hikayesi...