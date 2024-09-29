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Hasan Nasrallah kimdir? | PORTRE

Hasan Nasrallah kimdir? | PORTRE

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 11:07
32 yıl boyunca Hizbullah'ı kontrollerin ötesinde Orta Doğu'da dengeleri yönetilen bir lider olarak geldi. Nasrallah, Hizbullah'ı İsrail'e karşı güçlü bir askeri güç haline getirirken, İran'ın desteğiyle Lübnan'da siyasi bir otorite oluştu. Ömrü sığınaklarda geçen Nasrallah, İsrail'n saldırısı ile yine bir sığınakta öldü. İşte Hasan Nasrallah'ın hikayesi...
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