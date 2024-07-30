Ömrünü sahnelere adamış bir usta… | PORTRE

Tiyatro, sinema ve sanatla dolu koskoca bir hayattı onunki... Oynadığı diziler, sunduğu programlarla her ailenin bir ferdi oldu kariyeri boyunca. Kenan Işık, 10 yıldır komada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Usta sanatçı 76 yaşında aramızdan ayrıldı.

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