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Neşet Ertaş’ın vefatının 12. yılı! Anadolu’nun oğlu: Bozkırın tezenesi

Neşet Ertaş’ın vefatının 12. yılı! Anadolu’nun oğlu: Bozkırın tezenesi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 15:22
Bugün 25 Eylül Neşet Ertaş'ın vefatının 12. yılı. Bozkır'ın tezenesiydi o. Elinde sazıyla türküleri, bozlaklarıyla Türk halkının aşkını hasretini dillendirdi hep büyük usta Neşet Ertaş. İşte büyük ustanın hikayesi…
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Neşet Ertaş’ın vefatının 12. yılı! Anadolu’nun oğlu: Bozkırın tezenesi
Neşet Ertaş’ın vefatının 12. yılı! Anadolu’nun oğlu: Bozkırın tezenesi
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