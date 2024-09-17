17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? | PORTRE

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? | PORTRE

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2024 09:50
Ayşenur Ezgi Eygi'nin tek amacı vardı. O da Filistin topraklarındaki İsrail zulmünün karşısında durmak. Ancak Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Peki Ayşenur aslında kim? İşte hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İneklerini 4 katlı apartmanda bakıyor
İneklerini 4 katlı apartmanda bakıyor
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
İzmir’deki minibüs şoförü cinayeti kamerada
İzmir'deki minibüs şoförü cinayeti kamerada
Artvin’de sağanak sonrası yollar çöktü dereler taştı
Artvin'de sağanak sonrası yollar çöktü dereler taştı
Boğulma tehlikesi geçiren adamı balıkçılar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren adamı balıkçılar kurtardı
Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!
Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!
Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı
Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı
Adana’da Keresteciler Sitesi’nde yangın çıktı
Adana'da Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı
Ayşenur’un babasını ağlayan mektup
Ayşenur’un babasını ağlayan mektup
Keçe fabrikasında yangını
Keçe fabrikasında yangını
Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu
Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu
Daha Fazla Video Göster