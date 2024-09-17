Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? | PORTRE

Ayşenur Ezgi Eygi'nin tek amacı vardı. O da Filistin topraklarındaki İsrail zulmünün karşısında durmak. Ancak Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Peki Ayşenur aslında kim? İşte hikayesi...

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