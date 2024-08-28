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Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında anılıyor

Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında anılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 16:12
Gazeteci Yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının beşinci yılında anılıyor. Başörtülü üniversite öğrencilerinin sesi olan Şenler'in portresi geliyor ekranlarınıza.
Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında anılıyor
Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında anılıyor
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