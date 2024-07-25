Tarihçi Halil İnalcık’ın hikayesi | PORTRE

Bugün Tarihçi - Yazar Halil İnalcık'ın vefatının 8. yılı... Bir nesil, onun yazdığı kitap ve makalelerle büyüdü. Biz de vefat yıl dönümünde Halil İnalcık'ı saygı ve rahmetle anıyoruz...

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