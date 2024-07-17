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Mimarların sultanı Mimar Sinan | PORTRE

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Giriş: 17.07.2024 09:24
Hayatı ve eserleri ile geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutan mimarların üstadı Mimar Sinan'ın bugün vefatının yıl dönümü.
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Mimarların sultanı Mimar Sinan
Mimarların sultanı Mimar Sinan
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