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İyi ki varsın Eren! 15 yaşında şehit olan kahraman | PORTRE

İyi ki varsın Eren! 15 yaşında şehit olan kahraman | PORTRE

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 10:08
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Çevresindekilere yaptığı yardımlarla tanınıyordu bu genç kahraman. İşte vatanına ve milletine bağlı olan Karadeniz'in yiğit genci Onbeşli Eren'in hikayesi...
İyi ki varsın Eren! İYİ Kİ VARSIN EREN!

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