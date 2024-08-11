İyi ki varsın Eren! 15 yaşında şehit olan kahraman | PORTRE

Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Çevresindekilere yaptığı yardımlarla tanınıyordu bu genç kahraman. İşte vatanına ve milletine bağlı olan Karadeniz'in yiğit genci Onbeşli Eren'in hikayesi...

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