PKK’nın şehit ettiği eğitim neferi Necmettin öğretmen anısına…

Bu ülkenin nice eğitim neferleri eli kanlı PKK'lı teröristlerce katledildi. Kimi bir terör saldırısının ortasında kaldı şehit düştü kimi ise hainlerin namlusundan çıkan kurşunların hedefi oldu. PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerden biri de Necmettin Yılmaz'dı. Necmettin öğretmen kimdi? Türkiye'nin bağrına bastığı şehit öğretmeni biraz daha yakından tanıyalım.

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