Vecihi Hürkuş’un vefatının 55. yılı! İmkansızın peşinde bir ömür

İlk sivil havacı Vecihi Hürkuş'un bugün vefatının 55'inci yılı. İlk uçuşunu yaptığında 16, pilotluk diplomasını aldığında 17, savaşta Ruslara esir düştüğünde 21 yaşındaydı. Bir aşkı da vatandı. Çok çalışkandı, yorulmazdı hep olması gerekeni yaptı. Acılı bir öykü bu Vecihi Hürkuş'un öyküsü…

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