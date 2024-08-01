01 Ağustos 2024, Perşembe
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İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
İsmail Haniye özgür Filistin davasının sembol ismi, terör devleti İsrail'in Tahran'da düzenlediği suikastın ardından şehit oldu. Hayatı boyunca direnişin içinde yer alan Haniye, mücadelesi, inancı ve azmiyle öne çıktı. Çocuklarını, torunlarını, kız kardeşini Filistin uğruna şehit verdi. Hayatının uzun bir kısmını ise sürgünde, Katar'da geçirdi. İşte şehit İsmail Haniye'nin portresi...