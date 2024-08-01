01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE

İsmail Haniye kimdir? | PORTRE

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 09:13
İsmail Haniye özgür Filistin davasının sembol ismi, terör devleti İsrail'in Tahran'da düzenlediği suikastın ardından şehit oldu. Hayatı boyunca direnişin içinde yer alan Haniye, mücadelesi, inancı ve azmiyle öne çıktı. Çocuklarını, torunlarını, kız kardeşini Filistin uğruna şehit verdi. Hayatının uzun bir kısmını ise sürgünde, Katar'da geçirdi. İşte şehit İsmail Haniye'nin portresi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
Yüzlerce metrede ölümle dans
Yüzlerce metrede ölümle dans
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak
"Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak"
Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini öldürdü!
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü!
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Serinlemek için şelaleye girdi ama..
Serinlemek için şelaleye girdi ama..
Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası!
Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası!
İsmail Haniye için dua ediliyor!
İsmail Haniye için dua ediliyor!
Arkadaşının ayakkabısı için girdi! Boğuldu
Arkadaşının ayakkabısı için girdi! Boğuldu
Daha Fazla Video Göster