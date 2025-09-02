02 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump'ın planı: Gazze'ye kayyum
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 1 Eylül 2025 tarihli yayınında"Gazzeyi "Yeniden İnşa" bahanesiyle ABD vesayeti, Trump'ın planı: Gazze'ye kayyum, İsrailli bakan: Kurşunla ölmeyen açlıkla ölecek, İsrail'de büyük pusu sonrası şok sürüyor, İsrailli yetkili: Hamas tünelleri onardı, Husiler'in Başbakanı ve bakanları nasıl öldürüldü, Özgür Özel: Balıklar füze testinden korkuyor, Dünya basınından övgü Özel'den eleştiri, ABD / Savunma Dergisi: Türkiye'nin deniz devrimi" başlıklarına yanıt arandı.