17 Haziran 2023, Cumartesi
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Memleket Meselesi - Yeni maaşlar ne kadar olacak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Yeni maaşlar ne kadar olacak, beklenti ne yönde? CHP’de kim, ne kadar başkanlık yaptı? Kılıçdaroğlu CHP’de hakimiyet kaybetti mi? Kılıçdaroğlu 10 gün içinde istifa mı edecek? Türkiye Yüzyılı’na bölgede ve dünyada nasıl bir politika uygulanacak?” sorularına yanıt arandı. İşte 16 Haziran 2023 tarihli programın tamamı…