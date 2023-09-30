Memleket Meselesi - Musk Türkiye’ye ne kadar yatırım yapacak?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 29 Eylül 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Musk Türkiye’ye ne kadar yatırım yapacak? Yastık altında kaç ton alın var? Altın yastık altından nasıl çıkacak? Altın mı, borsa mı, ev mi, toprak mı? Uzmanlar “Halka Arz’a nasıl bakıyor? Hükümet kapanırsa Amerika’da ne olacak?” sorularına yanıt arandı.