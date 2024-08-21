A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 20 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Hizbullah’ın o füze tesisi mi vuruldu? İsrail’in hedefi nükleer tesisler mi? “Barut fıçısı”nın fitili ateşlendi mi? İsrail’in “ateşkes hamlesi” tuzak mı? İsrail’in dayattığı o şartlar neler? Gerçek ateşkes mi, Netanyahu ateşkesi mi? Ateşkes sonuçsuz, İsrailliler ne diyor? Asıl amaç İsrail’e “zaman kazandırmak” mı? Mahmud Abbas Gazze’ye nasıl gidecek? İsrail şimdi de Yemen’i mi bombalayacak? İsrail 3. aşamaya mı geçiyor? Savaş duracak mı, yayılacak mı? Ateşkes umudu tamamen tükendi mi?” sorularına yanıt arandı.

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