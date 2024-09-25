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İsrail'in saldırılarında kaç kişi öldü?

İsrail'in saldırılarında kaç kişi öldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 04:44
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 24 Eylül Salı günü yayımlanan programında, "Erdoğan'dan BM'ye: Neyi bekliyorsunuz? İsrail'in saldırılarında kaç kişi öldü? İsrail şuan da nereyi vuruyor? İsrail medyasına göre kaç kişi Suriye'de?" sorularına yanıt arandı...
İsrail saldırılarında kaç kişi öldü?
İsrail saldırılarında kaç kişi öldü?
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