A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 15 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Demir Kubbe İHA'lara mağlup oldu mu? İsrail ABD'nin Orta Doğu'daki ayak izi mi? ABD'den İsrail'e vur emri geldi mi? İsrail'in savunma sistemleri nasıl çalışıyor? Hizbullah dronları nasıl sızdı" sorularına yanıt arandı.