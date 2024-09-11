11 Eylül 2024, Çarşamba
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Narin’i kim öldürdü, köy neden sessiz?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 10 Eylül 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Narin’i kim öldürdü, köy neden sessiz? Narin cinayetinde olağan şüpheliler kim? Narin’in amcası mahkemede ne söyledi? Amca, anne, baba, ağabey olayın neresinde? İtirafçı tutuklandı, düğüm çözülüyor mu? Narin’in katili birazdan belli mi olacak? 1,5 saatlik görüşme yeni itiraf mı getirecek? Sır cinayet canlı yayında çözülüyor mu?” sorularına yanıt arandı.