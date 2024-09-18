A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 18 Eylül Salı günü yayımlanan programında "İsrail'den "çağrı cihazı" ile bombardıman, "Siber bomba" İsrail'in yeni planı mı?, Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?, israil'den kitlesel siber saldırı, Ortadoğu'da "siber savaş" çağı mı?, İsrail medyası: Ana cephe artık Lübnan, İsrail'den yeni saldırı: "Cep"te suikast, Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?, İsrail'in yeni yöntemi "siber terör" mü?, Harp sahasının gerçeği: Dijital terör" başlıkları ele alındı.