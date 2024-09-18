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Ortadoğu'da "siber savaş" çağı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 00:49
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 18 Eylül Salı günü yayımlanan programında "İsrail'den "çağrı cihazı" ile bombardıman, "Siber bomba" İsrail'in yeni planı mı?, Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?, israil'den kitlesel siber saldırı, Ortadoğu'da "siber savaş" çağı mı?, İsrail medyası: Ana cephe artık Lübnan, İsrail'den yeni saldırı: "Cep"te suikast, Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?, İsrail'in yeni yöntemi "siber terör" mü?, Harp sahasının gerçeği: Dijital terör" başlıkları ele alındı.

Ortadoğu’da siber savaş çağı mı?
Ortadoğu'da "siber savaş" çağı mı?
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