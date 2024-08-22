A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 21 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda “İsrail’in “suikast listesin”nde kim var? İsrail’in hedefinde hangi liderler var? İsrail’in suikast planı deşifre mi oldu? İran Netanyahu’ya suikast mı düzenleyecek? İç tepkiler Netanyahu’yu durdurur mu? Biden kıyamet belgesini mi imzaladı? Nükleer savaş riski var mı? Ukrayna Kursk’a girdiğine pişman olur mu? Putin’in Çeçenistan ziyareti neye işaret?” sorularına yanıt arandı.

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