04 Eylül 2024, Çarşamba
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ABD’den göstermelil ateşkes manevrası mı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 3 Eylül 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, Hükümete karşı halk ihtilali mi başlatıldı? Hedef Batı Şeria’yı “topyekün işgal” mi? ABD’den göstermelil ateşkes manevrası mı? İsrail’in “Philadephi koridoru” planı ne?” sorularına yanıt arandı.