02 Ekim 2024, Çarşamba
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İran’ın İsrail’e füze saldırısının karşılığını ABD mi verecek?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 1 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Füzeler Demir Kubbe’yi nasıl aştı? İsrail bu gece karşılık verecek mi? İsrail ve ABD bu gece ne yapacak? Biden saldırı emri mi verecek? İran’ın İsrail’e füze saldırısının karşılığını ABD mi verecek?” sorularına yanıt arandı.