31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail Beyrut'u bombaladı! Lübnan'dan misilleme gelecek mi?

İsrail Beyrut'u bombaladı! Lübnan'dan misilleme gelecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2024 01:33
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 30 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler konuşuldu. Programda, "Beyrut'ta şiddetli patlama, İsrail: Hizbullah Komutanı vuruldu, İsrail'den Beyrut'a suikast, Netanyahu güvenlik yetkilileriyle toplandı, İsrail: Bu Golan'daki saldırıya misilleme, Amerikan savaş gemileri Lübnan açıklarında, Hizbullah: Tüm İsrail hedef alınacak, Demir Kubbe Tel Aviv'de alarma geçti, İsrail savaş uçakları kuzeye havalandı, Pentagon: Saldırı öncesi bilgilendirildik, Hizbullah'tan video: Doğru zaman ve doğru yerde" başlıkları ele alındı.
Lübnan’dan misilleme gelecek mi?
Lübnan'dan misilleme gelecek mi?
Türkiye sınırında neyin hazırlığı?
Türkiye sınırında neyin hazırlığı?
Hangi emekli, kaç TL alacak?
Hangi emekli, kaç TL alacak?
Kök emekli maaşı 10 bin TL’yi geçer mi?
Kök emekli maaşı 10 bin TL’yi geçer mi?
Erdoğan- Esad görüşmesine sabotaj mı?
Erdoğan- Esad görüşmesine sabotaj mı?
3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?
3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?
Hizbullah artık gemileri yaktı mı?
Hizbullah artık gemileri yaktı mı?
Rus ruleti mi başladı?
Rus ruleti mi başladı?
Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor?
Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor?
Avrupa’da faşizmin yeniden doğuşu mu?
Avrupa'da faşizmin yeniden doğuşu mu?
FETÖ darbeden önce ne dedi?
FETÖ darbeden önce ne dedi?
ABD- İsrail destekli teröristan planı mı?
ABD- İsrail destekli “teröristan” planı mı?
Daha Fazla Video Göster