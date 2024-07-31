İsrail Beyrut'u bombaladı! Lübnan'dan misilleme gelecek mi?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 30 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler konuşuldu. Programda, "Beyrut'ta şiddetli patlama, İsrail: Hizbullah Komutanı vuruldu, İsrail'den Beyrut'a suikast, Netanyahu güvenlik yetkilileriyle toplandı, İsrail: Bu Golan'daki saldırıya misilleme, Amerikan savaş gemileri Lübnan açıklarında, Hizbullah: Tüm İsrail hedef alınacak, Demir Kubbe Tel Aviv'de alarma geçti, İsrail savaş uçakları kuzeye havalandı, Pentagon: Saldırı öncesi bilgilendirildik, Hizbullah'tan video: Doğru zaman ve doğru yerde" başlıkları ele alındı.