A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 27 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Rusya nükleer kartını kullanacak mı? Nükleer savaş hiç olmadığı kadar yakın mı? Nükleer savaş riski neden bu kadar yüksek? Olası nükleer savaşta kaç kişi ölür? Savaş artık Rus topraklarında mı olacak? ABD Ukrayna’yı cephanelik mi görüyor? Putin’in “intikam planı” ne? Hizbullah vurdu, şimdi İran mı vuracak?” sorularına yanıt arandı.

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