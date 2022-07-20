Memleket Meselesi | İran'da Başkan Erdoğan - Putin - Reisi Zirvesi

İran’ın başkenti Tahran’da Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi 3’lü zirvede bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı toplantıda liderler önemli açıklamalarda bulundular. Açıklamalar sonrası üçlü zirveden 16 maddelik bildiri geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği tarihi zirve A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler tarafından yorumlandı. İşte 19 Temmuz 2022 Salı günü canlı olarak ekranlara gelen programın tamamı.

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