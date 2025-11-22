CHP'de "İmralı" depremi! Zehir zemberek sözlerle istifa: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

"KÜRTLERİN YANINDA OLMUYOR"

Parti yönetimini topa tutan Akan, "Arkadaşlar, görüyorsunuz ben Nusaybin CHP İlçe Seçim Yönetimi'nde görev yapıyorum. Orada CHP adına başkanlık yapıyorum, İnsan Hakları Komisyonu'ndayım. Mardin il delegesiyim ve Kürt sorunu olunca CHP çok farklı oluyor. Bu Kürt halkı, Nusaybin'de 15 yıldır kayyum atanıyordu; en son seçimlerde bile her şeye rağmen CHP'ye oy verdi. 120 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 250 sandık CHP'ye çıktı. Büyük bir çalışma yapıldı ama maalesef CHP Kürtlerin hakkına gelince, Kürtlerin yanında olmuyor. Ben de bu sebeple istifa ediyorum." dedi.