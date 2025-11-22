Şarkıcı Güllü'nün ölümünde gelişme! Kızı ile arkadaşı saç ve kan örneği verdi
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis ve avukatların eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Kendi rızamızla geldik ve kendimizden eminiz.' dedi.
