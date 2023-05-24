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Memleket Meselesi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gündeme özel açıklamalar

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Giriş: 24.05.2023 01:36
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme özel açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs’taki seçime yönelik son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, HDP ve PKK’nın Kılıçdaroğlu’ndan çıkarı ne? Asgari ücret, memur zammı ne kadar olacak? 2. Tur: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? 28 Mayıs’a son 4 gün kala kimin nasıl kazanma planı var? sorularına yanıt arandı. İşte 23 Mayıs 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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