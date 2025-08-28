28 Ağustos 2025, Perşembe

Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet!
Gök Vatan Çelik Kubbe’ye emanet!

Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet!

Giriş: 28.08.2025 05:33
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 27 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet!, Askeri uzmanlar yorumluyor: İşte Çelik Kubbe!, Türk Savunma Sayayii yerli güçlerle sahada, Türk mühendisler harp kurallarını değiştirdi, Çelik Kubbe ağındaki 47 sistem envanterde, Çelik Kubbe neden gerekli?, Yeni nesil silah sistemleri savunmaya ne katacak?, Gök Vatan'daki gözümüz: ASELSAN ASELFLIR-600, TGC Anadolu'nun "ağabeyi" geliyor, Mavi Vatan'a yüzen milli kale geliyor, En gelişmiş savaş uçağı hangisi olacak?, Milli muharip uçak Kaan neyi değiştirecek?, ABD'li savunma dergisi: Kaan yeni bir eşik" başlıkları ele alındı.
