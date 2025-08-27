A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 26 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Memur maaşı: kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu ne oldu? Memur zammı: hangi kararlar alındı? Olası saldırıda sığınaklar ne işe yarayacak? 81 ile sığınak mı inşa edilecek? Türkiye YPG'ye son uyarılarını mı yapıyor? ABD Suriye'yi mi bölmek istiyor? Şam-SDG hattında gerilim artıyor, ne olacak? ABD'nin "Yarı özerklik" hedefi mi var? Yarın "Çelik Kubbe" ile ilgili ne açıklanacak? Fransız ekonomi gazetesi: Türkiye savunmada dev! 170 Km'lik hatta "Robotlar şehri" mi olacak? Çölün ortasında "Kapsül hayatı" mı? Çok konuşulan "Neon" projesi ne?" başlıkları ele alındı..