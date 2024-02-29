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Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 01:00
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 29 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümünde; “28 Şubat’a giden yolda neler yaşandı? 28 Şubat’ta nasıl bir atmosfer vardı? 28 Şubat’ta medya nasıl bir rol oynadı? Siyaset 28 Şubat’ta nasıl bir sınav verdi? 28 Şubat’ın ekonomiye maliyeti ne oldu? 28 Şubat: Milletin parası kimin cebine gitti? Sermaye cuntanın emrine nasıl girmişti? Emekliye zam yapılacak mı? Emeklileri kim, neden ve nasıl tahrik ediyor? NATO’nun İtalya’daki tatbikatı kime, nasıl bir mesaj veriyor? Siyasi irade olmasaydı ne olurdu? Dünya neden KAAN’ı konuşuyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
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