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Nükleer felaket kapıda mı?

Nükleer felaket kapıda mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.11.2024 00:20
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 20 Kasım 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Meclis’te ortalık karıştır, neler yaşandı? Meclis kavgasında neler yaşandı? Rusya atom bombası atmaya mı zorlanıyor? 1001’inci günde nükleer savaş mı? Dünyayı tehdit eden çıkışlarda ne oluyor? Biden neden şimdi “füzemi kullan” dedi? Putin “nükleer düğme”ye basar mı? Nükleer felaket kapıda mı? Dünya savaşı çıkarsa Türkiye ne yapacak? Küresel kavga nasıl yatıştırılacak? Suriye’de 30 km derinlik nasıl korunacak? Biden doğum gününde savaş mı çıkarıyor?” sorularına yanıt arandı.
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