Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi?

A Haber’de 18 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; İsrail her an her şeyi patlatabilir mi? 8 milyar insan bombayla mı yaşıyor? İsrail saldırısı ne zaman, nerede başladı? İsrail cihaz-telsizleri nasıl patlattı? Bomba mı koyuldu, cihazlar mı patlatıldı? İsrail 'Bir anda dünyayı yakarım' mı dedi? Cihazlar ABD uçağından mı patlatıldı? İsrail cihazlara bombayı nasıl yerleştirdi? Lübnan'da saniye saniye ne yaşandı? Lübnan'da neyin provası yapılıyor? Dönüşü olmayan savaş Lübnan'da mı başladı? Hizbullah telsizleri nasıl infilak etti? Bütün telefonlar her an patlayabilir mi? Türkiye bu saldırılara ne önlem alıyor? Yerli-milli cihazların önemi ne? İsrail Lübnan'ı işgale mi başlıyor? Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi? Uçakta kavgalar neden bu kadar arttı?" sorularına yanıt arandı.