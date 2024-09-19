19 Eylül 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi?
A Haber’de 18 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; İsrail her an her şeyi patlatabilir mi? 8 milyar insan bombayla mı yaşıyor? İsrail saldırısı ne zaman, nerede başladı? İsrail cihaz-telsizleri nasıl patlattı? Bomba mı koyuldu, cihazlar mı patlatıldı? İsrail 'Bir anda dünyayı yakarım' mı dedi? Cihazlar ABD uçağından mı patlatıldı? İsrail cihazlara bombayı nasıl yerleştirdi? Lübnan'da saniye saniye ne yaşandı? Lübnan'da neyin provası yapılıyor? Dönüşü olmayan savaş Lübnan'da mı başladı? Hizbullah telsizleri nasıl infilak etti? Bütün telefonlar her an patlayabilir mi? Türkiye bu saldırılara ne önlem alıyor? Yerli-milli cihazların önemi ne? İsrail Lübnan'ı işgale mi başlıyor? Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi? Uçakta kavgalar neden bu kadar arttı?" sorularına yanıt arandı.