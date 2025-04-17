A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 16 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda, Aurt'u yırtılan Önder'in Ameliyatı 12 saat sürdü, Sırrı Süreyya Önder 5 gün uyutulacak, Erdoğan, Pervin Buldan ve Önder'in kızını aradı, Önder'in Terörsüz Türkiye sürecinde rolü ne?, Atina'nın gece-Akdeniz haritası neyin nesi?, Mavi Vatan 'derinlik' kazanıyor, Ege'de savaş mı patlak verecek?, Savaş nedeni: 12 mil provokasyonu, Atina neden 12 mil kışkırtması yapıyor?, CHP'ye "kayyum atanacak" iddiasına soruşturma" sorularına yanıt arandı...