08 Nisan 2025, Salı

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Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?

Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?

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Giriş: 08.04.2025 03:17
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 8 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Küresel piyasalar neden altüst oldu?, Dünya dibin dibini mi görecek?, Trump'dan dünya ekonomisine savaş mı?, Develi: Yeni dünya düzeninin zeminini görüyoruz, "Kara pazartesi" mi servet transferi mi?, Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?, Soykırımcı Netanyahu Beyaz Saray'da, Trump-Netanyahu İran'nın işgalini mi konuştu?, ABD'de Trump karşıtı protestolar, Piyasalar altüst! Çin'de şu an ne oluyor?, Yaşananlar ABD-Çin savaşının fragmanı mı?, Trump: İran ile ilgili Netanyahu ile anlaştık, Netanyahu: Tarifeleri kaldıracağız, Netanyahu: İran'ı engellememiz gerekiyor, Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz, Trump: İran ile doğrudan görüşüyoruz" sorularına yanıt arandı..
Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?
Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?
Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?
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