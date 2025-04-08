A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 8 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Küresel piyasalar neden altüst oldu?, Dünya dibin dibini mi görecek?, Trump'dan dünya ekonomisine savaş mı?, Develi: Yeni dünya düzeninin zeminini görüyoruz, "Kara pazartesi" mi servet transferi mi?, Dünya şokta! Finansal kıyamet mi?, Soykırımcı Netanyahu Beyaz Saray'da, Trump-Netanyahu İran'nın işgalini mi konuştu?, ABD'de Trump karşıtı protestolar, Piyasalar altüst! Çin'de şu an ne oluyor?, Yaşananlar ABD-Çin savaşının fragmanı mı?, Trump: İran ile ilgili Netanyahu ile anlaştık, Netanyahu: Tarifeleri kaldıracağız, Netanyahu: İran'ı engellememiz gerekiyor, Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz, Trump: İran ile doğrudan görüşüyoruz" sorularına yanıt arandı..