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İstanbul 6,2’lik depremle sarsıldı

İstanbul 6,2'lik depremle sarsıldı

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Giriş: 24.04.2025 01:40
Güncelleme:24.04.2025 01:48
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 23 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İstanbul 6,2'lik depremle sarsıldı, İstanbul geceyi dışarda geçiriyor, Can kaybı yok ama İstanbul ayakta, İstanbul'da b beklenen büyük deprem bu muydu?, Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu, Depremin ardından... Silivri'de şu an ne oluyor?, Fay kırıldı risk bitti mi? 6,2'nin anlamı ne?, İstanbul'u sokağa döken 13 saniyede ne oldu?, İstanbul'da kaç bina risk altında?, Depreme canlı yayında yakalandık, Deprem uzmanları nerede ayrışıyor?, Erdoğan: Devletimizin tüm birimleri teyakkuzda, Erdoğan: Vatandaşlarımız müsterih olsun, AFAD: 184 artçı sarsıntı meydana geldi, Vali Gül: Asılsız paylaşımlara itibar etmeyin" sorularına yanıt arandı...
İstanbul 6,2’lik depremle sarsıldı
İstanbul 6,2’lik depremle sarsıldı
İstanbul 6,2'lik depremle sarsıldı
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